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На Солнце произошла вспышка самого высокого класса

На Солнце зафиксировали вспышку Х2.0
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Depositphotos

На Солнце произошла вспышка самого высокого класса — Х2.0. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«Максимум излучения зарегистрирован приблизительно в 22:20 по московскому времени. Предварительный класс события — X2.0. Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти 2,5 месяца назад», — говорится в сообщении.

Ученые подчеркнули, что вспышка стала результатом быстрого роста активности Солнца, начавшегося менее суток назад. По их данным, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю.

«Прогноз геомагнитной обстановки в этой связи не изменяется и сохраняется в зеленой зоне», — добавили в лаборатории.

22 января сообщалось, что на Солнце была зафиксирована вспышка с выбросом плазмы черного цвета — редкое явление. В лаборатории солнечной астрономии рассказали, что вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода. В конечном счете вещество протуберанца было полностью разрушено и исчезло, но пока этот процесс шел, на протяжении около трех часов в короне наблюдалось черное облако плазмы.

Ранее ученые раскритиковали шапочку из фольги как средство защиты от магнитных бурь.

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