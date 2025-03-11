Авиаперевозчиков призвали усилить работу кол-центров после массовой атаки БПЛА

Министр транспорта РФ Владимир Потешкин призвал авиакомпании усилить работу кол-центров и оперативно предупреждать пассажиров об изменениях в расписании рейсов на фоне атак беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Также Потешкин попросил авиаперевозчиков «содействовать в возврате и переоформлении билетов, если пассажир задержался по объективным причинам», отмечается в сообщении.

Согласно заявлению ведомства, утром 11 марта в целях обеспечения безопасности аэропорты Москвы и соседних регионов более четырех часов не принимали и не отправляли рейсы. 83 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы — экипажи и авиадиспетчеры оперативно отреагировали на изменение обстановки.

По данным Минтранса, в настоящее время все аэропорты функционируют в обычном режиме, значительных скоплений пассажиров удалось избежать. Воздушные гавани постепенно восстанавливают штатный график работы.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью регионами России сбили 343 дрона Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области. По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Ранее в Госдуме связали массовую атаку дронов на Россию с поражением ВСУ под Курском.