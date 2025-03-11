В Госдуме связали массовую атаку дронов на Россию с поражением ВСУ под Курском

Массовая атака беспилотников по российским регионам связана с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил «Ридусу» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Армия Украины терпит тяжелое поражение в Суджанском районе. Киев стремится перевести внимание с Курской области на что-то другое. Поэтому и была осуществлена массированная атака», — сказал депутат.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью регионами России сбили 343 дрона Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области. По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Ранее Рогов рассказал, откуда запускали украинские дроны на Москву.