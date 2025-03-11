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В Подольске приступили к устранению последствий ночной атаки дронов ВСУ

Артамонов: в Подольске восстанавливают поврежденные при атаке БПЛА дома
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Telegram-канал «Григорий Артамонов | Подольск»

Специалисты приступили к разбору завалов в доме на Симферопольской улице, который был поврежден во время атаки украинских беспилотников в подмосковном Подольске. Также планируется восстановить крышу и окна в жилом здании в поселке Александровка, сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Григорий Артамонов.

«Специалисты встретились с жителем поселка Александровка Юрием. Обломки БПЛА повредили верхнюю часть его дома. Как только здесь завершат работу правоохранительные органы, приступим к устройству временной кровли, все материалы уже готовы», — рассказал Артамонов.

По его словам, ударной волне также выбило окна в доме. Он пообещал, что их заменят в ближайшие дни, а пока будут установлены временные конструкции. Аналогичные работы проведут и в квартире дома №47 на Симферопольской улице. Здесь, как отметил Артамонов, больше всего повреждена лоджия.

Кроме того, серьезно пострадала постройка на участке №2 в СНТ «Ветеран» в поселке радиоцентра «Романцево». Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью российскими регионами были обнаружены и сбиты 337 дронов Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области.

По мнению ирландского журналиста Чей Боуза, массированная атака украинских БПЛА по территории России, в том числе по Москве и Подмосковью, только усилила ненависть к власти в Киеве среди россиян.

Ранее в Минобороны раскрыли причину массированной атаки беспилотников ВСУ по России.

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Атаки БПЛА на Россию
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