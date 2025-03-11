Массированная атака БПЛА ВСУ по территории России, в том числе по Москве и Подмосковью, усилила ненависть к власти в Киеве среди россиян. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

«Российские ПВО сбили 337 украинских беспилотников в ходе крупнейшей атаки в этом году. Эти беспилотники самолетного типа обошлись налогоплательщикам в США и ЕС не менее чем в 100 000 долларов каждый», — написал Боуз.

Он также напомнил о пострадавших и подчеркнул, что действия ВСУ вызвали «еще большее неприятие киевской диктатуры российским обществом». Журналист также задался вопросом, возможны ли эти атаки, в том числе на мирных жителей, без использования американских систем Starlink.

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО отбили одну из самых массовых атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Основной удар был нацелен на Курскую, Московскую и Брянскую области. После атаки аэропорты в Москве, Ярославле и Нижнем Новгороде временно приостанавливали работу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что прибывшему в столицу генсеку ОБСЕ показали последствия атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный жилой дом в Видном.

Ранее в Минобороны раскрыли причину массированной атаки беспилотников ВСУ по России.