В подполье рассказали, что нефтебаза в Одессе продолжает гореть

На одесской нефтебазе после серии ударов, нанесенных российскими войсками, продолжается пожар. Об этом РИА Новости заявил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, атака произошла около 12:30, и, согласно сообщениям местных жителей, пожар до сих пор не ликвидирован. В подтверждение своих слов он предоставил видеозапись, на которой запечатлен масштабный столб черного дыма.

«По одесской нефтебазе был нанесен удар в районе 12:30. Как сообщают местные жители, пожар еще не потушен», — сказал координатор подполья.

Как сообщает Telegram-канал «Украина.ру», город накрыло густым облаком дыма. Работники нефтебазы сообщили о поражении резервуара с топливом. Очевидец сообщил в интервью изданию, что в ближайшее время возгорание вряд ли удастся потушить. Жителей призвали закрывать окна.

7 марта в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю российские войска нанесли семь массированных ударов по объектам на территории Украины, используя высокоточное оружие и ударные беспилотники.

По информации ведомства, в результате этих ударов были поражены объекты военной инфраструктуры, включая военные аэродромы, склады с боеприпасами, производственные цеха, хранилища и пункты управления ударными беспилотными летательными аппаратами.

Ранее под Одессой загорелись поля, не исключены поджоги.