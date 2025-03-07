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Россия нанесла групповой удар по связанным с ВПК Украины энергообъектам

Войска России за неделю нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине
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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

За прошедшую неделю российские войска нанесли семь массированных ударов по объектам на территории Украины, используя высокоточное оружие и ударные беспилотники. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По информации ведомства, в результате этих ударов были поражены объекты военной инфраструктуры, включая военные аэродромы, склады с боеприпасами, производственные цеха, хранилища и пункты управления ударными беспилотными летательными аппаратами. Также были атакованы места базирования катеров и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Кроме того, в министерстве сообщили, что в ночь на 7 марта российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

В военном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты были поражены.

7 марта министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что на Украине зафиксировали массированную ракетную атаку на энергетическую, газовую и военную инфраструктуру страны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по Украине крылатыми ракетами «Калибр».

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