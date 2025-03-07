Россия нанесла групповой удар по связанным с ВПК Украины энергообъектам

Войска России за неделю нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине

За прошедшую неделю российские войска нанесли семь массированных ударов по объектам на территории Украины, используя высокоточное оружие и ударные беспилотники. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По информации ведомства, в результате этих ударов были поражены объекты военной инфраструктуры, включая военные аэродромы, склады с боеприпасами, производственные цеха, хранилища и пункты управления ударными беспилотными летательными аппаратами. Также были атакованы места базирования катеров и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Кроме того, в министерстве сообщили, что в ночь на 7 марта российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками по объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

В военном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты были поражены.

7 марта министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что на Украине зафиксировали массированную ракетную атаку на энергетическую, газовую и военную инфраструктуру страны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по Украине крылатыми ракетами «Калибр».