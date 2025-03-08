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Под Одессой загорелись поля, не исключены поджоги

«Страна.ua» сообщила о масштабных пожарах на полях в Одесской области

В Одесской области на юге Украины начались масштабные пожары на полях. Об этом пишет «Страна.ua».

Как уточняет газета, возгорания зафиксированы недалеко от города Измаил. Местные паблики связали происходящее с поджогами.

В прошлом сентябре в Киеве неизвестные сожгли несколько машин украинских военных. Инцидент произошел в районе Минского массива. На фотографиях, опубликованных «Страной.ua», были запечатлены сгоревшие автомобили, на которых видны опознавательные знаки украинской армии. Тогда сообщалось, что с начала года в республике были задержаны более 70 человек по подозрению в поджогах автомобилей военных ВСУ. Таким образом население страны выражало протест против насильственной мобилизации.

С прошлого года мобилизация на Украине проводится принудительно. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее в Эстонии подожгли второй за неделю украинский ресторан.

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