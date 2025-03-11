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«Настоящий мужик!»: сбившего украинский дрон россиянина призвали наградить

Депутат Миронов: жителя Подмосковья, сбившего БПЛА из ружья, нужно наградить
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Жителя Подмосковья, который сбил украинский беспилотник из ружья, необходимо наградить. С такой инициативой в беседе с RT выступил председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

«Настоящий мужик! Не испугался, не побежал, а в прямом смысле встал с оружием в руках на защиту своей Родины с риском для жизни. Вот на кого надо равняться!» — сказал Миронов.

По мнению депутата, россиянина нужно удостоить госнаграды – например, медали «За храбрость». Своим поступком он подал пример другим мужчинам, у которых есть оружие, показав, что настоящий гражданин должен быть готов сделать всё возможное ради победы, подчеркнул парламентарий. Он сообщил о планах обратиться с соответствующей просьбой о представлении мужчины к награде в уполномоченные органы.

Напомним, над территорией Московской области за ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон. Сегодня около пяти часов утра житель городского округа Коломна Александр Ю., услышавший звук моторов бензиновых дронов, взял гладкоствольное ружье «К-71», зарядил его картечью и выстрелил, поразив один из БПЛА, который летел в сторону города Озеры. Он сообщил, что защищал свою семью и других жителей города.

Атака началась около 4:30 утра, когда средства ПВО ликвидировали шесть БПЛА в Раменском городском округе. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что пострадали от падения обломков БПЛА шесть человек, включая четырехлетнего ребёнка. Троих пострадавших спасти не удалось.

Ранее стало известно, что в деревне Московской области из-за падения БПЛА повреждены ЛЭП и выгорело поле.

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Атаки БПЛА на Россию
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