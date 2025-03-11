В Подмосковье упавший дрон повредил ЛЭП и поджег поле

В подмосковном поселке Агашкино из-за падения дрона повреждены линии электропередачи (ЛЭП) и выгорело поле. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Осторожно, новости»‎.

На кадрах, которые опубликовал канал, видно, как дрон врезается в ЛЭП, а потом взрывается после удара о землю. На месте, как передавал Telegram-канал SHOT, работали оперативные службы.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью регионами России сбили 337 дронов Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области. По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Ранее стало известно, в каком состоянии пострадавшие после атаки БПЛА по Видному.