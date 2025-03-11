Голикова рассказала о работе по профилактике абортов в РФ

Более 37 тысяч женщин, планировавших аборт, встали на учет по беременности за 11 месяцев 2024 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Работа по профилактике абортов ведется давно. <…> За 11 месяцев 2024 года удалось сохранить 37 тысяч жизней», — сказала она.

Также Голикова подчеркнула важность укрепления ценности института семьи.

5 февраля стало известно, что депутаты заксобрания Санкт-Петербурга подготовили законопроект, предлагающий распространить на все регионы России меру поддержки молодых родителей, которая подразумевает выдачу им подарочного комплекта принадлежностей и вещей для новорожденных.

В конце января патриарх Кирилл на пленарном заседании 13-х Рождественских парламентских встреч заявил о необходимости продвигать традиционные ценности для улучшения демографии в России.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог на бездетность.