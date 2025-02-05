Наборы для новорожденных призвали выдавать россиянам во всех регионах

Депутат Крупник: выдавать наборы для новорожденных нужно во всех регионах РФ

На все регионы России нужно распространить меру поддержки молодых родителей, которая подразумевает выдачу им подарочного комплекта принадлежностей и вещей для новорожденных. Соответствующий законопроект подготовили депутаты заксобрания Петербурга, передает RT со ссылкой на копию документа.

Подарочный комплект или «Детская коробка» — это эффективная мера поддержки, которая сегодня реализуется в нескольких регионах. Требования к составу таких наборов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, напомнили авторы инициативы. По их мнению, с учетом положительного опыта эту меру необходимо экстраполировать на субъекты, где пока она только обсуждается.

«Убежден, что в кооперации с Государственной думой и нашими федеральными коллегами мы добьемся быстрой реализации нашей инициативы», — заявил один из авторов законопроекта, депутат Павел Крупник.

Сейчас документ внесен на рассмотрение депутатов заксобрания Петербурга, после чего планируется направить его в Госдуму.

До этого в Кировской области начали выдавать подарочный комплект детских принадлежностей семьям при выписке из роддома. Входят в него 19 предметов, которые понадобятся малышу в первые месяцы жизни: ползунки, комбинезон, полотенце, одеяло, матрас, бутылочки, электронные термометры и другое.

Ранее в Госдуме оценили предполагаемый эффект полного запрета абортов в России.