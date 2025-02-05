Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наборы для новорожденных призвали выдавать россиянам во всех регионах

Депутат Крупник: выдавать наборы для новорожденных нужно во всех регионах РФ
close
Ksenia Sandulyak/Shutterstock/FOTODOM

На все регионы России нужно распространить меру поддержки молодых родителей, которая подразумевает выдачу им подарочного комплекта принадлежностей и вещей для новорожденных. Соответствующий законопроект подготовили депутаты заксобрания Петербурга, передает RT со ссылкой на копию документа.

Подарочный комплект или «Детская коробка» — это эффективная мера поддержки, которая сегодня реализуется в нескольких регионах. Требования к составу таких наборов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, напомнили авторы инициативы. По их мнению, с учетом положительного опыта эту меру необходимо экстраполировать на субъекты, где пока она только обсуждается.

«Убежден, что в кооперации с Государственной думой и нашими федеральными коллегами мы добьемся быстрой реализации нашей инициативы», — заявил один из авторов законопроекта, депутат Павел Крупник.

Сейчас документ внесен на рассмотрение депутатов заксобрания Петербурга, после чего планируется направить его в Госдуму.

До этого в Кировской области начали выдавать подарочный комплект детских принадлежностей семьям при выписке из роддома. Входят в него 19 предметов, которые понадобятся малышу в первые месяцы жизни: ползунки, комбинезон, полотенце, одеяло, матрас, бутылочки, электронные термометры и другое.

Ранее в Госдуме оценили предполагаемый эффект полного запрета абортов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами