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В Нижнем Новогороде задержали напавшего на восмиклассиков в школе

МВД: напавшего с ножом на восьмиклассников в Нижнем Новгороде задержали

Сотрудники МВД задержали школьника, напавшего на восьмиклассников в школе Нижнего Новгорода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

11 марта стало известно, что два ребенка пострадали во время нападения одного из учащихся в школе Нижнего Новгорода. Инцидент произошел в школе №117. По данным местных Telegram-каналов, мальчик ударил ножом двоих одноклассников, после чего сбежал.

Одна из школьниц рассказала, что один пострадавший получил удар в шею, второй – в живот. Обоих забрали в больницу.

Известно, что в образовательном учреждении работали сотрудники Росгвардии. Причины нападения пока не уточняются. Также неизвестно, где подросток нашел нож.

До этого в Иркутске школьница ранила ножом одноклассника во время урока. По информации РЕН ТВ, 14-летняя девочка испытывала к сверстнику личную неприязнь и, желая навредить ему, взяла в школу нож. На уроке она достала оружие из рюкзака и нанесла один удар в левое плечо юноши.

Нападавшую отправили в психоневрологический диспансер. Девочка пояснила, что причиной произошедшего стали оскорбления со стороны жертвы.

Ранее в Петербурге третьекласснику воткнули вилку в затылок на детской площадке.

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