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В Петербурге третьекласснику воткнули вилку в затылок на детской площадке

«Фонтанка»: в Петербурге девочки ударили третьеклассника вилкой в голову
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Приморском районе Петербурга 10-летний мальчик получил травму на детской площадке, на ребенка напали две девочки. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Юнтолово. 10-летний мальчик качался на качелях, когда к нему подошли две девочки-ровесницы. Одна из школьниц размахнулась и воткнула третьекласснику вилку в затылок, после нападения девочки скрылись.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, от госпитализации семья отказалась. Обратились ли родители школьника в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Нижнекамске шестиклассник сломал девочке руку, отрабатывая прием борьбы. Мальчик перекинул девочку через плечо и повалил на пол. Хулигана поставили на внутришкольный учет. Также с его семьей провели беседу директор образовательного учреждения, классный руководитель и социальный педагог.

Ранее в Челябинске ребенка на глазах прохожих пырнули ножом во время драки.

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