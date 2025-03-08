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В Иркутске 14-летняя девочка ранила одноклассника ножом

Школьница из Иркутска напала с ножом на одноклассника во время урока
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Pixabay

В Иркутске школьница ранила ножом одноклассника во время урока, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, 14-летняя девочка испытывала к сверстнику личную неприязнь и, желая навредить ему, взяла в школу нож. На уроке она достала оружие из рюкзака и нанесла один удар в левое плечо юноши.

Нападавшую задержали и отправили в психоневрологический диспансер. О текущем состоянии жертвы ничего неизвестно. В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

До этого первоклассник из Приморья пригрозил учительнице арбалетом и схватил ее за шею. Отец мальчика пришел в школу, ворвался в класс и стал кричать на педагога с 30-летним стажем, после этого случая классная руководительница попала в больницу и отказалась от 1«А». Родители учеников, ставших свидетелями инцидента, написали заявление в прокуратуру.

Ранее в российском регионе школьница напала ночью с ножом на свою мать.

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