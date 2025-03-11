Названа одна из целей беспилотника, сбитого в подмосковном Серпухове

Mash: одной из целей сбитого в Серпухове БПЛА была нефтебаза «Ока-центр»

Одной из целей беспилотника, который уничтожили в подмосковном Серпухове, была нефтебаза «Ока-центр». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Обломки дрона упали на территории предприятия, не задев емкости для хранения топлива. Сейчас саперы разминируют взрывное устройство, которое нес дрон, на Борисовском шоссе.

В Минобороны РФ сообщили, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. Атака началась около 4:30 утра, когда средства ПВО ликвидировали шесть БПЛА в Раменском городском округе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пострадали от падения обломков БПЛА шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Двоих пострадавших спасти не удалось. Еще четверо до сих пор находятся в больнице Видного, среди них ребенок. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью регионами России сбили рассказали о повреждениях после ночной атаки дронов ВСУ.