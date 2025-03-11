В Подольске рассказали о повреждениях после ночной атаки дронов ВСУ

Артамонов: в результате атаки дронов в Подольске жертв нет, повреждены здания

После ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городском округе Подольск жертв нет. Повреждены здания, рассказал исполняющий обязанности главы округа Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.

«‎Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Уже провели оперативный штаб. Обошлось без жертв, но есть повреждения», — написал он.

Артамонов уточнил, что в поселке радиоцентра «Романцево» произошло возгорание частного дома, в Климовске обломки дрона упали на балкон многоэтажки, а в деревне Александровка разрушена жилая постройка и сгорел автомобиль.

По словам главы округа, ущерб оценят и компенсируют. Для этого уже направили специалистов.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью регионами России сбили перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Ранее Картаполов прокомментировал ночную атаку украинских дронов на РФ.