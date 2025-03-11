Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подольске рассказали о повреждениях после ночной атаки дронов ВСУ

Артамонов: в результате атаки дронов в Подольске жертв нет, повреждены здания
close
Alina Smutko/Reuters

После ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городском округе Подольск жертв нет. Повреждены здания, рассказал исполняющий обязанности главы округа Григорий Артамонов в своем Telegram-канале.

«‎Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Уже провели оперативный штаб. Обошлось без жертв, но есть повреждения», — написал он.

Артамонов уточнил, что в поселке радиоцентра «Романцево» произошло возгорание частного дома, в Климовске обломки дрона упали на балкон многоэтажки, а в деревне Александровка разрушена жилая постройка и сгорел автомобиль.

По словам главы округа, ущерб оценят и компенсируют. Для этого уже направили специалистов.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью регионами России сбили перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Ранее Картаполов прокомментировал ночную атаку украинских дронов на РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами