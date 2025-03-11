Россиянин шесть лет домогался родной дочери

В Нижнем Новгороде 44-лентнего местного жителя задержали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Жертвой мужчины могла стать его родная дочь. Об этом сообщает издание NewsNN со ссылкой на собственный источник.

По версии следствия, мужчина начал домогаться девочки, когда ей было семь лет, в 2013 году. Преступления могли носить регулярный характер и продолжаться до конца 2018 года. Все вскрылось, когда предполагаемая жертва достигла совершеннолетия.

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу расправой и побои. Нижегородца задержали, решением суда его арестовали на два месяца.

До этого в Москве пожилой педофил-рецидивист домогался девочки в подъезде, мужчину задержали. На его счету десятки нападений на детей, свое первое преступление он совершил в 1973 году.

Ранее стало известно, что в Удмуртии дядя три года насиловал несовершеннолетнюю племянницу.