Пожилой педофил-рецидивист пытался надругаться над девочкой в московском подъезде

В Москве 70-летний педофил-рецидивист домогался девятилетней девочки в подъезде. Об этом сообщает «МК: срочные новости».

Пожилой злоумышленник подкараулил девочку, когда та возвращалась из школы. Он предложил ей мороженое, прошептав на ухо, но ребенок испугался и побежала к своему дому.

Девочка зашла в подъезд, однако педофил успел проскользнуть за ней. Он схватил ребенка за рюкзак и стал домогаться, закрыв малолетней рот рукой. Злоумышленника спугнул один из жильцов, который выходил из квартиры и скрипнул дверью.

Ребенок прибежал домой и рассказал обо всем матери. Девочка была напугана и плакала. Родительница обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали в тот же день, им оказался известный стражам порядка педофил-рецидивист. На его счету десятки нападений на детей, свое первое преступление он совершил в 1973 году. Вновь на свободе он оказался около года назад, а перед этим провел в местах лишения свободы 20 лет.

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