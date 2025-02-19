Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожилой педофил-рецидивист пытался надругаться над девочкой в московском подъезде

«МК»: Москве педофил-рецидивист домогался девочки в подъезде
close
Depositphotos

В Москве 70-летний педофил-рецидивист домогался девятилетней девочки в подъезде. Об этом сообщает «МК: срочные новости».

Пожилой злоумышленник подкараулил девочку, когда та возвращалась из школы. Он предложил ей мороженое, прошептав на ухо, но ребенок испугался и побежала к своему дому.

Девочка зашла в подъезд, однако педофил успел проскользнуть за ней. Он схватил ребенка за рюкзак и стал домогаться, закрыв малолетней рот рукой. Злоумышленника спугнул один из жильцов, который выходил из квартиры и скрипнул дверью.

Ребенок прибежал домой и рассказал обо всем матери. Девочка была напугана и плакала. Родительница обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали в тот же день, им оказался известный стражам порядка педофил-рецидивист. На его счету десятки нападений на детей, свое первое преступление он совершил в 1973 году. Вновь на свободе он оказался около года назад, а перед этим провел в местах лишения свободы 20 лет.

Ранее в Удмуртии дядя три года насиловал несовершеннолетнюю племянницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами