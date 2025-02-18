В Удмуртии дядя три года насиловал несовершеннолетнюю племянницу

В Удмуртии огласили приговор местному жителю по обвинению в многолетнем сексуальном насилии над несовершеннолетней племянницей. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, обвиняемый в течение трех лет домогался несовершеннолетней племянницы, на момент совершения первого преступления девочке было 13 лет. Мужчина насиловал ребенка у себя дома и на базе отдыха.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ему также запрещено в течение семи лет заниматься работой с детьми.

До этого сообщалось, что в Карелии мужчину приговорили к 20 годам колонии за насилие над несовершеннолетними. Следствие установило, что с 2020 года по 2022-й подсудимый развращал своих падчериц, одной из них, как уточняется, на тот момент еще не исполнилось и 14 лет.

Ранее в Москве задержали отца-педофила, который домогался сына с девяти лет.