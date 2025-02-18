Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Удмуртии дядя три года насиловал несовершеннолетнюю племянницу

Житель Удмуртии получил 13 лет колонии за изнасилование ребенка
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Удмуртии огласили приговор местному жителю по обвинению в многолетнем сексуальном насилии над несовершеннолетней племянницей. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, обвиняемый в течение трех лет домогался несовершеннолетней племянницы, на момент совершения первого преступления девочке было 13 лет. Мужчина насиловал ребенка у себя дома и на базе отдыха.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ему также запрещено в течение семи лет заниматься работой с детьми.

До этого сообщалось, что в Карелии мужчину приговорили к 20 годам колонии за насилие над несовершеннолетними. Следствие установило, что с 2020 года по 2022-й подсудимый развращал своих падчериц, одной из них, как уточняется, на тот момент еще не исполнилось и 14 лет.

Ранее в Москве задержали отца-педофила, который домогался сына с девяти лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами