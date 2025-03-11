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Второй охранник парковки «Мираторга» погиб после атаки БПЛА

Второй охранник «Мираторга» умер в больнице после атаки БПЛА
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Второй охранник парковки «Мираторга» умер в больнице после атаки беспилотников на Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Мужчину госпитализировали с травмами в больницу, где медики боролись за его жизнь несколько часов, но спасти не смогли», — говорится в сообщении.

По информации источника, компания выплатит семье двух погибших охранников компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

До этого появилось видео с парковки «Мираторга», куда прилетел БПЛА. На кадрах видно, что горит легковой автомобиль, при этом несколько машин получили повреждения. На место прилета прибыли экстренные службы города.

По словам главы округа Евгении Хрусталевой, спасательные службы работали на парковке. Также они были направлены по всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания.

В результате атаки беспилотников ВСУ на территории Подмосковья различные повреждения получили 20 транспортных средств, а также частные дома.

Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина пострадал после удара беспилотника ВСУ по гражданскому авто.

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