Появилось видео с парковки «Мираторга», куда прилетел БПЛА

В Подмосковье на видео сняли парковку «Мираторга» после атаки БПЛА

В Домодедово беспилотники ВСУ атаковали парковку «Мираторга». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Выгорело полностью более 20 автомобилей», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия на видео. На кадрах видно, что горит легковой автомобиль, при этом несколько машин получили повреждения. На парковку прибыли экстренные службы города.

По информации источника, охранник, который в момент прилета находился возле автомобилей, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, пострадали еще два человека, их доставили в больницы городов Видное и Домодедово. В настоящее время с пострадавшими работают медики. В «Мираторге» заявили, что компания обеспечит всю необходимую поддержку и материальную помощь семьям погибшего и раненых.

По словам главы округа Евгении Хрусталевой, спасательные службы работали на парковке «Мираторга». Также они были направлены по всем адресам, где есть пострадавшие и возгорания.

Ранее стало известно, сколько автомобилей повреждено при атаке БПЛА в Подмосковье.