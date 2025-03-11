Названа причина перекрытия движения в сторону Дзержинского

Движение транспорта в сторону подмосковного города Дзержинский по улице Капотня перекрыто в связи с падением украинского беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале АО «Мострансавто».

К настоящему моменту движение восстановлено. На момент перекрытия движения не было объезда.

Жителей города просили дождаться, пока сотрудники ГАИ возобновят движение автобусных маршрутов №305, №1063.

По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. Повреждены дома и автомобили. Пострадали люди, в том числе четырехлетний ребенок. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В общей сложности над регионами России сбили 337 украинских дронов.

Ранее дело о теракте возбудили по факту массированной атаки БПЛА на Москву.