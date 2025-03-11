Неразорвавшийся беспилотник обезвредили в районе Москвы

В Капотне оперативно обезврежен неразорвавшийся БПЛА после ночной атаки

Беспилотник, который упал в результате массированной атаки Украины на столичный регион, обезвредили в московском районе Капотня. Об этом сообщило МЧС Москвы в Telegram-канале.

В результате обследования места падения БПЛА после ночной атаки в Капотне были обнаружены обломки БПЛА с неразорвавшейся боевой частью. Жильцы близлежащих домов были предупреждены об инциденте, отметили в МЧС.

«На место оперативно выехали взрывотехники и провели успешное обезвреживание боекомплекта с помощью специальных роботизированных средств», — говорится в сообщении.

Утром 11 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Москву. На подлете к российской столице были сбиты 74 БПЛА, «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», подчеркнул он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Подмосковье повреждены 20 автомобилей.