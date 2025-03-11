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Стало известно, сколько автомобилей повреждено при атаке БПЛА в Подмосковье

РИА Новости: при атаке БПЛА в Подмосковье повреждены 20 автомобилей
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Shutterstock

В Подмосковье при атаке украинских беспилотников повреждения получили около 20 автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В результате атаки БПЛА ВСУ на территории Подмосковья получили различные повреждения 20 транспортных средств», — сказал собеседник агентства.

По его словам, повреждения также получили частные дома.

Средства ПВО за ночь отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Атака началась в 4:30 утра. Средства ПВО сбили шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области. Повреждения получили дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вызовы о БПЛА поступали из различных городов и районов региона, включая Коломну, Зарайск, Серебряные пруды, Раменское и другие. В Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям) сообщается о нескольких пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина пострадал после удара беспилотника ВСУ по гражданскому авто.

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