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У курьеров в Москве стали отбирать транспорт

«РБК»: у курьеров в Москве стали отбирать электровелосипеды из-за нарушений
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Владимир Астапкович/РИА Новости

У курьеров в Москве стали отбирать электровелосипеды из-за нарушения ограничений скорости или превышения допустимой мощности мотора для данного вида транспортных средств. Об этом пишет «РБК».

Изъяты уже сотни велосипедов. Проверки соблюдения требований к курьерам-водителям электровелосипедов проводятся по всей Москве, активнее всего — в центре и на севере столицы.

«В случае, если проверяемое транспортное средство является мопедом, требующим прав категории «М», и если такого документа нет у курьера, то транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», — рассказал президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) Александр Митюков.

До этого в Москве могильщикам закупили электросамокаты на 2 млн рублей. Цель закупки самокатов для могильщиков — помочь работникам следить за порядком.

Ранее в России появилась электросамокатная полиция.

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