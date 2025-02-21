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Депутат Госдумы раскритиковал профессию курьера

Депутат Милонов раскритиковал профессию курьера и предрек ей скорое исчезновение
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что зарплатный бум в сфере доставки — явление временное, а профессия курьер перестанет быть популярной после того, как в компаниях пройдут процессы структуризации и оптимизации. Об этом парламентарий заявил в беседе с порталом «Страсти».

По мнению депутата, на смену перевозке товаров от склада или ресторана до потребителя придут альтернативные способы цифровой торговли — пункты выдачи заказов, которые будут трансформироваться. Сфера доставки после оптимизации отрасли, по предположению собеседника издания, уйдет в «премиум-сегмент» и станет недоступной представителям среднего класса.

«Курьеры — это профессия исчезающая. Ибо содержать человека, который абсолютно ничего не делает для создания продукта, а просто его переносит, совершенно глупо», — заявил депутат.

Милонов обратил внимание, что люди, которые пользуются услугой доставки сейчас, таким образом обслуживают свою лень. При этом, парламентарий считает, что основную аудиторию, которая вызывает курьеров, нельзя отнести к богатым людям. И как только условия доставки перестанут быть выгодными, клиенты откажутся от этой опции и будут искать альтернативные варианты получения товаров.

Ранее Милонов призвал учредить полицию нравов из-за некоторых товаров к 14 февраля.

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