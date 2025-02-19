Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего губернатора Ростовской области вызывали в СК

161.ru: экс-губернатора Ростовской области Голубева пригласили на опрос в СК
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева пригласили на опрос в Следственный комитет (СК). Об этом пишет портал 161.ru.

По данным источника издания в силовых структурах, пока чиновника вызвали как свидетеля в рамках уголовного дела, связанного с закупками донского минтранса, в том числе в рамках проекта «Западная хорда».

Как выяснилось, у Голубева уже есть два адвоката, которые представляли его интересы во время опроса.

По данным журналистов, Голубев ушел в отставку после обысков, которые были проведены у него из-за дела по Западной хорде — участка Ростовского транспортного кольца, который должен соединить развязку на дороге Ростов — Таганрог с мостом через реку Дону на улице Всесоюзной. Как удалось выяснить силовикам, его подручный плотно работал с компанией «Т-Транс» и выдавал фирме много госконтрактов — по разработке хорды и др.

Источник 161.ru рассказывал, что обыски в рабочем кабинете Голубева прошли 2 ноября, и «все закончилось беседой в кабинете», были «вынесены предупреждения». А уже 4 ноября губернатор заявил об уходе в отставку из-за смены работы.

Ранее бывшего главу Иваново обвинили в незаконном обогащении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами