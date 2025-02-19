Бывшего губернатора Ростовской области вызывали в СК

Бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева пригласили на опрос в Следственный комитет (СК). Об этом пишет портал 161.ru.

По данным источника издания в силовых структурах, пока чиновника вызвали как свидетеля в рамках уголовного дела, связанного с закупками донского минтранса, в том числе в рамках проекта «Западная хорда».

Как выяснилось, у Голубева уже есть два адвоката, которые представляли его интересы во время опроса.

По данным журналистов, Голубев ушел в отставку после обысков, которые были проведены у него из-за дела по Западной хорде — участка Ростовского транспортного кольца, который должен соединить развязку на дороге Ростов — Таганрог с мостом через реку Дону на улице Всесоюзной. Как удалось выяснить силовикам, его подручный плотно работал с компанией «Т-Транс» и выдавал фирме много госконтрактов — по разработке хорды и др.

Источник 161.ru рассказывал, что обыски в рабочем кабинете Голубева прошли 2 ноября, и «все закончилось беседой в кабинете», были «вынесены предупреждения». А уже 4 ноября губернатор заявил об уходе в отставку из-за смены работы.

Ранее бывшего главу Иваново обвинили в незаконном обогащении.