Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Вологодской области назвал «грязными фейками» слухи про него и наркотики

Губернатор Филимонов назвал слухи об употреблении им наркотиков грязными фейками
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Слухи об употреблении наркотиков не заслуживают никакого внимания и уважения. Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Таким образом политик прокомментировал интервью своего отца, заслуженного тренера России, директора Череповецкого Центра боевых искусств Юрия Филимонова. Соответствующий вопрос об употреблении сыном наркотиков ему задали журналисты.

«Меня тоже не раз спрашивали, почему не реагирую на мерзкие слухи про «наркоту», которые больше года пытаются метастазами распространять в разных сферах. Да потому что источник (а он мне абсолютно понятен) этих грязных фейков не заслуживает никакого уважения и внимания», — заявил он.

По словам губернатора, данная тема задела его отца и мать, поэтому за подобные слухи будет строгий и неизбежный спрос. Филимонов добавил, что готов на спор сдать анализы на наркотики в любой момент. Он подчеркнул, что, несмотря на ложную информацию, намерен продолжать менять жизнь граждан к лучшему.

До этого Филимонов уволил с должности мэра Череповца Вадима Германова, который был последним выходцем из компании «Северсталь» в региональной власти. По его словам, решение о снятии мэра Череповца с должности является плановым и объясняется необходимостью централизации власти в регионе.

Ранее стало известно, что власти Вологодской области придумают «приемлемое» название для «Опричников».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами