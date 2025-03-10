Губернатор Вологодской области назвал «грязными фейками» слухи про него и наркотики

Слухи об употреблении наркотиков не заслуживают никакого внимания и уважения. Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Таким образом политик прокомментировал интервью своего отца, заслуженного тренера России, директора Череповецкого Центра боевых искусств Юрия Филимонова. Соответствующий вопрос об употреблении сыном наркотиков ему задали журналисты.

«Меня тоже не раз спрашивали, почему не реагирую на мерзкие слухи про «наркоту», которые больше года пытаются метастазами распространять в разных сферах. Да потому что источник (а он мне абсолютно понятен) этих грязных фейков не заслуживает никакого уважения и внимания», — заявил он.

По словам губернатора, данная тема задела его отца и мать, поэтому за подобные слухи будет строгий и неизбежный спрос. Филимонов добавил, что готов на спор сдать анализы на наркотики в любой момент. Он подчеркнул, что, несмотря на ложную информацию, намерен продолжать менять жизнь граждан к лучшему.

До этого Филимонов уволил с должности мэра Череповца Вадима Германова, который был последним выходцем из компании «Северсталь» в региональной власти. По его словам, решение о снятии мэра Череповца с должности является плановым и объясняется необходимостью централизации власти в регионе.

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