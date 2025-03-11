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СК устанавливает точные места запуска БПЛА с украинской территории

Петренко: СК устанавливает точные места запуска БПЛА с украинской территории
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РИА Новости

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко заявила, что следователи в рамках расследования массированных атак московского региона беспилотными летательными аппаратами устанавливают точные места запуска беспилотников с украинской территории. Ее слова приводит ТАСС.

«В настоящее время проводится работа, направленная на установление всех деталей совершенного теракта», — сообщила она.

По ее словам, в том числе определяются точные места запуска беспилотных летательных аппаратов с территории Украины и лица, к этому причастные.

Утром 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Москву. На подлете к российской столице был сбит 91 БПЛА, «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», подчеркнул он.

Всего над российскими регионами за ночь сбили 337 беспилотных летательных аппаратов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее блогер Шарий заявил, что Украина провела ночную атаку на Россию ради срыва переговоров.

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Атаки БПЛА на Россию
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