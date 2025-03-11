Украинский блогер назвал истинную цель ночной атаки БПЛА на Россию

Украина в ночь на 11 марта совершила масштабную атаку беспилотниками на регионы России ради срыва мирных переговоров. Такое мнение высказал украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Задача бессмысленной ночной атаки украинских дронов по гражданским русским одна — сорвать мирные переговоры», — написал Шарий.

По его словам, президента Украины Владимира Зеленского, главу его офиса Андрея Ермака и их приближенных после заключения мира будут ждать отставка и тюремное заключение.

Шарий подчеркнул, что атакой Украина планировала спровоцировать Россию на эскалацию конфликта и сорвать переговоры. Он также отметил, что заключение мира между Киевом и Москвой рано или поздно произойдет.

По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. Повреждены дома и автомобили. Пострадали люди, в том числе четырехлетний ребенок. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В общей сложности над регионами России сбили 337 украинских дронов.

Ранее дело о теракте возбудили по факту массированной атаки БПЛА на Москву.