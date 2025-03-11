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Воробьев заявил, что целью ВСУ при атаке на Домодедово были именно люди

Воробьев: целью атаки БПЛА в Домодедово были люди
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Telegram-канал SHOT

Целью атаки беспилотников ВСУ на Домодедово в Подмосковье были именно люди. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Удар БПЛА пришелся на парковку («Мираторга» — «Газета.Ru») в 05:14 утра. <...> Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди», — написал он.

В Домодедово беспилотники ВСУ атаковали парковку «Мираторга». Выгорело более 20 автомобилей. Утверждается, что охранник, который в момент прилета находился возле автомобилей, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, пострадали еще два человека, их доставили в больницы городов Видное и Домодедово. В настоящее время с пострадавшими работают медики. В «Мираторге» заявили, что компания обеспечит всю необходимую поддержку.

Утром 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Москву. На подлете к российской столице был сбит 91 БПЛА, «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», подчеркнул он.

Всего над российскими регионами за ночь сбили 337 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Картаполов прокомментировал ночную атаку украинских дронов на РФ.

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