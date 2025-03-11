Картаполов прокомментировал ночную атаку украинских дронов на РФ

Ночная атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это пропагандистский ход Киева, который хочет показать американской общественности, «‎что он еще что-то может». Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.

По его словам, ВСУ не преследовали никаких военных целей.

«Это чисто пропагандистский ход, нацеленный на то, чтобы показать общественности, в первую очередь американцам, что они еще что-то могут. А они, как обычно, не могут ничего, кроме войны со стариками, детьми, женщинами и мирным населением», — сказал глава комитета.

Кроме того, Картаполов предположил, что прошедшая атака дронов может быть связана с переговорами между США и Украиной, которые пройдут в Саудовской Аравии.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что число пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников на московский регион увеличилось до восьми.

По данным Минобороны, ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Московской области.

Всего над российскими регионами сбили 337 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что владимирец, который хотел посмотреть на летящий беспилотник, попал в больницу.