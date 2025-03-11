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Один человек погиб из-за падения обломков БПЛА на территории «Мираторга» в Домодедове

«Мираторг»: охранник парковки погиб после падения обломков БПЛА в Домодедове
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После падения обломков БПЛА на территории дистрибьюторского центра «Мираторга» в Домодедове погиб один сотрудник. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

По данным источника в медслужбе, погибшим оказался охранник парковки предприятия.

Помимо мужчины, еще два человека получили травмы. В компании отметили, что пострадавших доставили в больницы городов Видное и Домодедово, где им помогают медики. В «Мираторге» заявили, что компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь семьям погибшего и раненых.

Средства ПВО ночью отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву. По словам мэра Сергея Собянина, уничтожено 69 дронов, есть пострадавшие, включая погибших и раненых. Повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падений обломков работают экстренные службы.

Ранее в Калужской области сбили восемь беспилотников.

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