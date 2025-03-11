Омбудсмен рассказала о ситуации с помощью для пострадавших от атаки БПЛА

Всю необходимую помощь окажут пострадавшим при атаке беспилотников в Московской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

По ее словам, атаки пришлись на города Видное и Домодедово, городские округа Ленинский и Раменский.

«Враг бьет по мирным жилым районам. От бессилия и злости. Пострадали взрослые и маленький ребенок. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — написала омбудсмен.

По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. Повреждены дома и автомобили. Пострадали люди, в том числе четырехлетний ребенок. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В общей сложности над регионами России сбили 337 украинских дронов.

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