Масштабные разыскные мероприятия готовятся в России по поиску членов террористических организаций Украины, находящихся на российской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отмечается, что на фоне «оттепели» в отношениях России и США, в том числе по линии специальных служб и разведывательных подразделений, ожидается, что представители этих ведомств возобновят и полноценный обмен данными по вопросам антитеррористической деятельности.

Телеканал NBC сообщал, что США могут начать делиться с Россией своими конфиденциальными данными.

Также РИА Новости сообщило, что участвующие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) и «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) спонсировались через организацию USAID и были подчинены Службе безопасности и Главному управлению разведки минобороны Украины, которые действовали по согласованию со спецслужбами Запада.

Ранее FT сообщил о планах Украины договориться с Россией о частичном перемирии.