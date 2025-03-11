Участвующие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) и «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) спонсировались через организацию USAID и были подчинены Службе безопасности и Главному управлению разведки минобороны Украины, которые действовали по согласованию со спецслужбами Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, сторонники этих группировок организуют диверсии непосредственно на территории России.

Накануне РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что начата подготовка к масштабным операциям по выявлению участников террористических группировок Украины, находящихся на территории России. По данным агентства, мероприятия могут стартовать на фоне возобновления обмена разведывательной информацией между Россией и США в сфере антитеррористической деятельности.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что USAID — «помешанные радикалы». В тот же день в США закрыли штаб-квартиру Агентства.

Ранее в США решили закрыть 83% программ USAID.