На Западе сообщили о планах Киева добиться частичного прекращения огня

Власти Украины хотят договориться с Россией о частичном прекращении огня ради возобновления военной помощи от США. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По его данным, представители Украины озвучат свою инициативу американцам на встрече в Саудовской Аравии. Отмечается, что Киев предложит в рамках частичного прекращения огня запретить удары ракетами и беспилотниками большой дальности, а также проведение военных операций в Черном море.

Киев рассчитывает, что этот шаг заставит США разморозить передачу разведывательных данных и поставки вооружения украинской армии.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 10 марта он отправится в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры Украины и США. По его словам, встреча будет касаться как приближения мира, так и продолжения поддержки Киева.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

По данным агентства Bloomberg, после скандального визита Зеленского в Белый дом американский лидер Дональд Трамп будет настаивать на скорейшем подписании сделки по полезным ископаемым Украины, однако к выдвинутым ранее условиям добавится требование о немедленном прекращении огня в зоне конфликта.

Ранее на Украине в преддверии переговоров с США высказались за продолжение конфликта.