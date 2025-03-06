США могут начать делиться с Москвой своими конфиденциальными данными. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Бывшие сотрудники разведки говорят, что администрация может даже поделиться с Москвой некоторой конфиденциальной информацией», — говорится в сообщении издания.

Несколько бывших сотрудников разведки США заявили, что они и их коллеги, все еще работающие в правительстве, «глубоко обеспокоены» возможными последствиями смены курса администрации в сторону России, в результате которой Москва может больше не рассматриваться как противник, сообщает телеканал.

Кроме того, экс-сотрудник разведки США Эмили Хардинг также сообщила, что Вашингтон уже мог договориться с Россией по вопросу «кибер-разрядки».

До этого американская газета Politico писала, что в НАТО стали меньше доверять друг другу с точки зрения обмена разведывательной информацией на фоне нормализации отношений между Россией и США.

Ранее журналист заявил, что на Западе пытаются скрыть от людей реальную угрозу.