В аэропорту Внуково ввели ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет рейсы

Московский аэропорт Внуково временно перестал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В воздушной гавани действует режим «Ковер» из-за массированной атаки БПЛА на пригород столицы.

До этого сообщалось о введении ограничений в аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранним утром сообщил, что на подлете к столице силами противовоздушной обороны были сбиты 69 украинских беспилотных летательных аппаратов. Первое сообщение об атаке украинских дронов на столицу Собянин опубликовал в 4:37. Сообщалось, что системы ПВО уничтожили сначала шесть беспилотников в Раменском городском округе.

На местах обнаружения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее кровля многоэтажки в Москве получила повреждения от обломков сбитого дрона.