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В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на фоне атаки беспилотников

Росавиация: в Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
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Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

В московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения действуют с 4:40 мск.

Незадолго до этого Кореняко сообщал, что в двух других столичных аэропортах Жуковский и Домодедово были введены ограничения на полеты на фоне налета украинских беспилотников на Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранним утром сообщил, что на подлете к столице силами противовоздушной обороны были сбиты 69 украинских беспилотных летательных аппаратов. Первое сообщение об атаке украинских дронов на столицу Собянин опубликовал в 4:37. Сообщалось, что системы ПВО уничтожили сначала шесть беспилотников в Раменском городском округе.

По предварительным данным, в результате атаки нет пострадавших и повреждений. На местах обнаружения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее кровля многоэтажки в Москве получила повреждения от обломков сбитого дрона.

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