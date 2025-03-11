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Танкер, столкнувшийся с судном в Северном море, перевозил 200 тысяч баррелей топлива

Sky News: на танкере Stena Immaculate находилось 200 тысяч баррелей авиатоплива
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Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

На танкере Stena Immaculate, который в Северном море столкнулся с контейнеровозом, находилось свыше 200 тыс. баррелей (около 35 млн литров) авиационного топлива. Об этом, ссылаясь на данные компании-оператора судна Crowley, сообщает британский телеканал Sky News.

По словам представителя Crowley, танкер перевозил 220 тыс. баррелей авиатоплива в 16 отдельных грузовых танках. В настоящее время неизвестно, какой объем топлива мог в результате столкновения вылиться в море. Сейчас имеются сведения о повреждении по меньшей мере одного бака с авиатопливом Jet-A1.

Sky News уточнил, что Stena Immaculate находился в краткосрочной аренде Военно-морских сил США.

11 марта сообщалось, что спасательные службы Великобритании прекратили поиски пропавшего члена экипажа контейнеровоза Solong, который в Северном море столкнулся с танкером Stena Immaculate.

10 марта танкер Stena Immaculate столкнулся у берегов Великобритании с контейнеровозом Solong. В результате столкновения на борту танкера прогремели взрывы. Хранилище с топливом получило повреждение, началось возгорание.

Ранее авианосец США столкнулся с гражданским судном в Средиземном море.

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