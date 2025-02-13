Авианосец США столкнулся с гражданским судном в Средиземном море

В Средиземном море произошло столкновение авианосца USS Harry Truman с коммерческим судном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение военного ведомства.

«Авианосец USS Harry Truman был задействован в столкновении с торговым судном Besiktas-M 12 февраля в 11.46 вечера по местному времени (00.46 мск 13 февраля), пока находился недалеко от Порт-Саида Египта в Средиземном море», - говорится в заявлении командования.

По данным ВМС, двигательные установки судна не были повреждены и находятся в стабильном состоянии. Инцидент расследуется.

Информации о пострадавших не поступало.

В январе шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, заявило о серии атак на авианосец ВМС США USS Harry Truman в Красном море с момента его прибытия в регион. По словам представителя движения Яхьи Сарии, атаки осуществлялись с применением крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

На прошлой неделе в Ленинградской области танкер с мазутом сел на мель.