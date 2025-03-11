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В Северном море прекращен поиск моряка, пропавшего после столкновения судов

Sly News: спасатели прекратили поиски пропавшего после столкновения судов моряка
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Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Спасательные службы Великобритании прекратили поиски пропавшего члена экипажа контейнеровоза Solong, который в Северном море столкнулся с танкером Stena Immaculate. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По имеющимся сведениям, поисковая операция была прекращена через 12 часов после столкновения — 10 марта в 21:40 по местному времени (00:40 мск).

В общей сложности были спасены 36 членов экипажа двух судов. Только одному из моряков понадобилась медицинская помощь. Сейчас он находится в больнице.

10 марта сообщалось, что после столкновения у берегов Великобритании с контейнеровозом Solong на борту танкера Stena Immaculate прогремели взрывы. Хранилище с топливом получило повреждение, началось возгорание.

8 марта сообщалось, что в Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись 270-метровый танкер Mia и 130-метровый контейнеровоз Orita.

Ранее авианосец США столкнулся с гражданским судном в Средиземном море.

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