Стало известно о «фентаниловом» наркокризисе во Франкфурте

Немецкий город Франкфурт-на-Майне из-за распространения фентанила погружается в наркотический кризис. Об этом сообщает газета Bild.

По сведениям издания, свыше половины героиновых наркоманов во Франкфурте-на-Майне употребляют фентанил. Власти не могут справиться с эпидемией наркомании, и ситуация начинает выходить из-под контроля.

Для уменьшения масштабов наркотического кризиса чиновники намерены провести конференцию и обратиться за помощью к иностранным специалистам.

5 декабря сообщалось, что в Мексике полиция и армия изъяли более тонны фентанила.

В июле сообщалось, что главный поставщик наркотика фентанила сдался американским властям.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ снизить опасность опиоидных препаратов.