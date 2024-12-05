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После угроз Трампа в Мексике изъяли рекордную партию синтетических наркотиков

The Guardian: в Мексике полиция и армия изъяли более тонны фентанила

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Depositphotos

Через неделю после того, как избранный президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике введением 25% пошлин из-за потока мигрантов и наркотиков, в Мехико объявили об изъятии рекордной партии синтетического опиоида фентанила. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что солдаты и морские пехотинцы обнаружили более тонны фентанила в северном штате Синалоа поздно вечером во вторник. В одном доме нашли около 660 фунтов (300 кг) фентанила, а в другом — грузовик, в котором находилось около 1750 фунтов (800 кг) наркотика, в основном в форме таблеток. Также было изъято несколько единиц оружия и арестованы двое мужчин. Министр общественной безопасности страны Омар Гарсия Харфух заявил, что эта операция по изъятию синтетического опиоида стала крупнейшей в истории.

The Guardian отмечает, что, по официальным данным, в первой половине 2024 года на всей территории Мексики было изъято 286 фунтов (130 кг) фентанила. Для Соединенных Штатов этот наркотик стал серьезной проблемой, власти сообщали о более чем 70 тысячах случаев фатальной передозировки в среде наркопотребителей. На территорию США фентанил попадает в основном из Мексики, где расположены лаборатории по его производству.

28 ноября сообщалось, что Колумбия установила мировой рекорд по изъятию кокаина: за шесть недель было обнаружено 225 тонн этого наркотика.

Ранее сообщалось, что основатель наркомаркета «Гидра» получил в России пожизненный срок.

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