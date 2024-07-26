Главный поставщик наркотика фентанила сдался американским властям

Исмаэль «Эль Майо» Самбада Гарсия, 76-летний сооснователь крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа», и Хоакин Гусман Лопес, сын известного наркобарона Хоакина «Коротышки» Гусмана, сдались американским властям. Об этом сообщила радиостанция adn40.

Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило информацию о том, что Исмаэль «Эль Майо» и Хоакин Гусман Лопес сдались в одном из частных аэропортов в приграничном Эль-Пасо, штат Техас.

«Эль Майо», который вместе с «Коротышкой» основал картель в штате Синалоа, никогда не попадался в руки правоохранителей. Управление по борьбе с наркотиками считает его ключевым фигурантом в торговле фентанилом в США. В отношении Самбады в США ведется несколько расследований, связанных с наркоторговлей и организованной преступностью.

С задержанием «Эль Майо» власти США арестовали и второго сына «Коротышки» — Хоакина Гусмана Лопеса. Его брат Овидио был экстрадирован в США из Мексики в сентябре 2023 года. На свободе остаются еще двое сыновей «Коротышки», которые также участвуют в деятельности картеля, а также его брат Аурелиано, известный как «Эль Гуано», который, по сообщениям СМИ, оспаривает их лидерство в организации.

Ранее Мексика выдала США одного из главарей наркокартеля «Синалоа».