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Ученые нашли способ снизить опасность опиоидных препаратов

NatComms: открыто нанотело, блокирующее побочные эффекты опиодов

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University of Geneva

Швейцарские ученые из Женевского университета обнаружили молекулу, способную смягчить опасные для жизни эффекты обезболивающих препаратов на опиоидной основе. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Опиоиды — это большое семейство фармацевтических препаратов, включающее морфин, фентанил и трамадол. Эти мощные лекарства в основном используются как обезболивающие.

Однако они также вызывают сильную зависимость и опасные побочные эффекты. Незаконное использование опиоидов приводит к почти 500 тыс. летальных исходов ежегодно во всем мире.

В новой работе исследователи открыли соединение под названием нанотело NbE, которое связывается с опиоидными рецепторами клеток и блокирует вредное воздействие препаратов.

Ученые также синтезировали набор еще более мелких молекул, имитирующих ключевую часть NbE, ответственную за избирательное связывание с опиоидными рецепторами.

По словам специалистов, их открытие может усовершенствовать методы лечения передозировки опиоидными препаратами.

Ранее ученые создали имплант, спасающий жизнь при передозировке опиоидами.

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