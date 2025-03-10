В Пермском крае потушили пожар в доме, где погибли спасатели

МЧС: в Пермском крае потушили возгорание в доме, где погибли пожарные

В Соликамске Пермского края завершена ликвидация пожара в одноэтажном деревянном жилом доме, в ходе тушения которого погибли сотрудники МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пожар в Пермском крае ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

По информации МЧС, пожар произошел 10 марта в одноэтажном деревянном рубленом доме. Огонь охватил площадь 900 квадратов. В ликвидации ЧП участвовали более сорока сотрудников МЧС и 19 единиц техники.

В результате пожара произошло обрушение кровли. Под завалами нашли двух пожарных, спасти их не удалось.

20 февраля сообщалось о происшествии в Пермском крае, где загорелся дом с детьми в деревне Мижуева. Родители были на работе. За младшими остался присматривать старший сын. В какой-то момент дом загорелся, и подросток попытался потушить огонь, но у него ничего не вышло. Причины возгорания не уточняются. После этого юноша стал собирать и одевать напуганных детей, а затем вывел их из дома и отвел к соседям. На место вызвали специалистов МЧС.

Ранее в российском городе из пожара в многоквартирном доме спасли двух человек.