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В российском городе из пожара в многоквартирном доме спасли двух человек

В Самаре из пожара в многоквартирном доме спасли двух человек
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МЧС России

В Самаре пожарные спасли из огня двух человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на улице Мичурина в Октябрьском районе. В одном из многоквартирных домов произошел пожар — загорелись вещи в жилище на 11 этаже.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание на площади в десять квадратных метров. Также пожарные спасли из огня двух человек. Еще 70 жильцов, включая двоих детей, эвакуировались из здания самостоятельно.

К тушению огня привлекли 42 специалиста экстренных служб и 11 единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого в Смоленской области 14-летний подросток спас две семьи из горящего дома. Он проснулся и обнаружил возгорание, а затем разбудил свою мать.

Ранее москвич получил ожоги более 50% тела, спасая близких от горящего моноколеса.

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